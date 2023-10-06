Медики рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак

По мнению Кортни Д'Анджело, одним из наихудших выборов для иммунитета являются блины и вафли, ведь они часто содержат большое количество сахара, сиропов, шоколада или взбитых сливок. Эти ингредиенты могут негативно сказаться на здоровье, ухудшая работу иммунной системы.

Исследования также показали, что избыточное потребление фруктозы может вызвать воспаление и ослабить иммунную систему. Пища, богатая фруктозой и рафинированными углеводами, может увеличить уровень сахара в крови и имеет высокий гликемический индекс, что может вызвать воспаление и снижение энергии и аппетита. Это в свою очередь ослабляет иммунную систему.

Однако, если вы не хотите полностью отказываться от такой пищи, существуют способы сделать ее более полезной для организма. Эксперт советует добавлять в рецепт белковый порошок, клетчатку и антиоксиданты. Вместо обычной муки рекомендуется использовать овсянку, а вместо шоколада – богатую антиоксидантами чернику. Эти изменения могут сделать завтрак менее вредным для иммунной системы и общего здоровья.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.