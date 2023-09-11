Медики составили список продуктов, которые повышают риск возникновения рака

Неправильное питание и вредные пищевые привычки - один из факторов повышенного риска.

Ученые и медики составили список продуктов, которые считают самыми опасными, ведь могут повышать риск возникновения рака и ряда других болезней. Многие из них довольно часто присутствуют в рационе современного человека.

Доктор Дебора Ли бъясняет, что большинство этих продуктов не несут никакой пользы организму и содержат в себе канцерогены. Но главное их опасность в том, что после их употребления в организме начинается окислительный процесс. Он сопровождается воспалениями, усиливает выработку свободных радикалов, которые повреждают клетки организма.

Еда длительного хранения содержит много ингредиентов, которые относятся к ультра переработанным. Сюда входят гидрогенизированные масла, которые нарушают баланс жирных кислот отмега-3 и омега-6. Это приводит к сильному воспалению и раку. Такая еда не несет никакой пользы организму, зато "засоряет" его множеством вредных компонентов и элементов.

Готовые обеды в коробках содержат много химических ингредиентов, которые негативно влияют на организм человека и вызывают воспаление. В них мало ценных веществ, зато очень много канцерогенов, вредных жиров и калорий.

Лапша быстрого приготовления содержит множество вредных веществ, соли и усилителей вкуса. Количество специй и добавок в таких блюдах просто зашкаливает и там можно обнаружить почти всю химическую таблицу. По этой же причине вредны супы быстрого приготовления и картофельное пюре.

Красное мясо и стейки, купленные в магазине, содержат канцерогены. Уже было проведено множество исследований, которые указывают на связь диеты с высоким содержанием красного мяса и колоректального рака. Такие продукты в рационе стоит жестко ограничить. По этой же причине не стоит есть обработанное мясо, т.е. колбасы, сосиски, ветчину и т.д.

Белый покупной хлеб и булочки содержат бромат калия и другие химические ингредиенты. Они делают хлеб вкусным и пышным, но при этом вредят вашим внутренним органам и вызывают процессы окисления в организме.

Продукты из фритюра – ультра переработанные продукты, в них содержится огромное количество канцерогенов. плюс ко всему такие блюда готовят с использованием рафинированной муки. Частое употребление таких продуктов в долгосрочной перспективе грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Картофель фри моментально провоцирует воспалительный сахар в организме. А в сочетании с низкосортным маслом для жарки – превращается в настоящую бомбу замедленного действия.

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