Медики возродили древние «вирусы-зомби», хранившиеся в вечной мерзлоте в Сибири

Самому старому из вирусов около 50 тысяч лет, что является рекордом.

Медицинские работники возродили древние «пандоравирусы» (Pandoravirus yedoma), которые находились в тающей вечной мерзлоте в Сибири в *россии.

Об этом сообщает Science Alert.

Вследствие климатических изменений происходит таяние огромных слоев вечной мерзлоты. Это высвобождает материалы, которые находились во льду сотни тысячелетий. Среди всего прочего, это касается микробов.

Для изучения новых микробов исследователи возродили некоторые «вирусы-зомби», в том числе тот, которому около 50 тысяч лет. Это является рекордным возрастом для возвращающегося в состояние замороженного вируса, который может инфицировать другие организмы. Его нашли под дном озера в Якутии.

«Реанимационные вирусы – потенциальная угроза для здоровья человека. Нужно провести дополнительные исследования для оценки опасности этих инфекционных агентов. 1/4 Северного полушария покрывает постоянно мерзлая почва, также известная как вечная мерзлота», – рассказал руководитель исследования и профессор Жан-Мишель Клавери.

Размороженный вирус может находиться лишь на «верхушке» эпидемиологического айсберга. Есть мнение, что ученые обнаружат новые вирусы, находящиеся в «дреме». Если им удастся выделить живые вирусы из древней вечной мерзлоты, то, возможно, что меньшим, более простым вирусам млекопитающих, свойственно выживать в замороженном состоянии многие века.

Размороженный «вирус-зомби» – один из 13, о которых рассказали специалисты. Каждый из них имеет геном, который отличает его от всех других известных вирусов.

Любопытно, что вирус-рекордсмен нашли под озером, а вот другие открытия находились в шерсти мамонта и кишках сибирского волка, скрывающиеся в вечной мерзлоте. Эти вирусы могут быть инфекционными патогенами, что было доказано с помощью использования живых культур одноклеточных амеб.

«Мы наблюдаем за огромным количеством бактерий, которые оказываются в окружающей среде, когда мир нагревается. Однако, учитывая имеющиеся в нашем распоряжении антибиотики, они будут менее угрожающими. Новый вирус, как и SARS-CoV-2, может быть намного более проблематичным для здоровья человечества, особенно потому, что Арктика становится более обитаемой», — отметили исследователи.

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