Медики выяснили, почему люди с возрастом быстрее набирают лишний вес

По словам ученых, даже если количество употребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне, набора веса не избежать.

Ученые выяснили причину, по которой с возрастом люди набирают вес. Виной этому - возрастное замедление липидного обмена.

Результаты научной работы опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме (Швеция).

Исследования проводились во Франции и Швейцарии в течение 13 лет. В них приняли участие 54 человека, у которых ученые следили за обменом жиров и жироподобных веществ. За указанный период у всех участников было зафиксировано снижение скорости обмена липидов, в результате чего их вес увеличивался в среднем на 20%.

Ученые объяснили, что люди полнеют из-за замедления обмена жиров в организме. Даже если количество употребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне, набора веса не избежать. Впрочем, выход все же был найден – липидный метаболизм можно ускорить, если значительно увеличить физические нагрузки.

Один из авторов исследования профессор Питер Арнер заявил, что данное открытие поможет найти новые способы лечения ожирения.

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