Милая история: в США медведь сделал сотни селфи в лесу

В США команда Open Space and Mountain Parks из Боулдера (штат Колорадо) изучила 580 снимков камеры, расположенной в лесу, среди которых на около 400 запечатлен медведь.

Об этом сообщает The Sun.

Сложилось впечатление, что фотогеничный медведь позировал. Он сделал несколько кадров в движении, катаясь перед камерой.

«В данном случае медведь проявил особый интерес к одной из наших камер дикой природы и воспользовался возможностью, чтобы сделать сотни «селфи». Эти фотографии заставили нас смеяться», ‒ сказал пресс-секретарь Open Space and Mountain Parks Филлип Йейтс.

Сперва камера запечатлела то, что находится ниже подбородка хищника, а после медведь прекрасно «позировал» и даже высовывал язык. После импровизированной фотосессии животное удалилось в густой лес.

Colorado bear selfies – ‘Fame-hungry Kardashian bear’ goes viral after taking 400 snaps in forest #primate #news https://t.co/iSCk7vTwtD — Primate News (@PrimateNews) January 27, 2023

Специалисты разместили в лесах Колорадо всего девять камер. Они предназначены для наблюдения за различными видами диких животных, но так, чтобы их это не беспокоило.

«Информация, которую мы получаем от них, используется, чтобы рекомендовать меры по защите среды обитания, чтобы помочь защитить уязвимые природные территории», ‒ поделился старший эколог дикой природы Колорадо Уилл Кили.

Большая часть животных, попадающих в объективы камер, не замечают устройств и просто проходят мимо. Однако этого медведя, возможно, очаровала эта технология, а потому он задержался для «позирования».

Команда Open Space and Mountain Parks сказала, что это милая история, а также дали медведю прозвище ‒ «Ким-медвежонок Кардашьян».

«Нам повезло жить в районе с богатым разнообразием видов диких животных, и эти камеры помогают нам узнать, какие животные на самом деле находятся там и чем они занимаются днями, неделями и даже годами», ‒ сказал эколог Кристиан Нуньес.

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