Милая история: в США медведь сделал сотни селфи в лесу

В США команда Open Space and Mountain Parks из Боулдера (штат Колорадо) изучила 580 снимков камеры, расположенной в лесу, среди которых на около 400 запечатлен медведь.

Об этом сообщает The Sun.

Сложилось впечатление, что фотогеничный медведь позировал. Он сделал несколько кадров в движении, катаясь перед камерой.

«В данном случае медведь проявил особый интерес к одной из наших камер дикой природы и воспользовался возможностью, чтобы сделать сотни «селфи». Эти фотографии заставили нас смеяться», ‒ сказал пресс-секретарь Open Space and Mountain Parks Филлип Йейтс.

Сперва камера запечатлела то, что находится ниже подбородка хищника, а после медведь прекрасно «позировал» и даже высовывал язык. После импровизированной фотосессии животное удалилось в густой лес.

Colorado bear selfies – ‘Fame-hungry Kardashian bear’ goes viral after taking 400 snaps in forest #primate #news https://t.co/iSCk7vTwtD

— Primate News (@PrimateNews) January 27, 2023