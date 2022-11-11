Как в мультфильме: полярный медведь уснул в окружении цветов

Над большим самцом завис дрон, но он его даже не заметил.

Ученым в рамках экспедиции удалось зафиксировать на дрон полярного медведя, который уснул в «кровати» из цветов.

Об этом сообщает National Geographic.

Эти кадры сделали во время летней экспедиции. Дрон завис прямо над большим самцом, который мило уснул на земле. Животное получило кличку Шрам по инициативе фотографа Мартина Грегус-младший. Два лета подряд он провел в совокупности 33 дня севернее Черчилля (провинция Манитоба, Канада).

В рамках экспедиций он хотел показать белых медведей, но в необычном стиле. В этот период он дал многим животным имена, а также изучал их характер и повадки. Например, он встретил маленького детеныша Геракла, потерявшего одну из лап, но пережившего два лета. Также он увидел самку Ванда, которая почему-то вызывала страх у других медведей. Из-за этого она часто была одинокой.

Помимо этого, единожды фотограф стал свидетелем охоты медведей на птенцов крячков, которая обеспечивает им адаптацию к климатическим изменениям из-за потенциального голода.

Известно, что полярный медведь является хищным млекопитающим из семейства медвежьих, близким родственником бурого медведя и самым большим представителем своего вида. Также он второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила.

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