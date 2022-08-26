Миллион долларов: кому разработчики криптовалюты Ethereum пообещали награду

В рамках перехода на алгоритм PoS в сети Ethereum намерены устранить возможные ошибки и баги, для чего привлекли тестировщиков со всего мира, пообещав им шикарное вознаграждение.

Важнейшее событие ожидается в сети Ethereum, разработчики готовят переход от алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake. В результате большого слияния с блокчейном Beacon Chain они надеются добиться повышения безопасности, устойчивости и масштабируемости.

Такое важное событие, которое сделает Ethereum самым жизнеспособным блокчейном, должно пройти без сбоев, поэтому фонд Ethereum объявил о грандиозном вознаграждении за обнаружение ошибок в сети, сообщает sundries.

Размер награды увеличен в четыре раза. Таким образом любой тестировщик безопасности, определивший критический баг, который может помещать большому слиянию, получит один миллион долларов!

В случае выявления ошибок средней и низкой критичности предусмотрены награды в 8 000 и 40 000 долларов, а за более серьезные ошибки — до 200 000 долларов США.

Такие вознаграждения можно получить при выявлении багов протоколов в период с 24 августа по 8 сентября. В Ethereum уверены, что такие меры помогут обеспечить беспроблемный переход на новый алгоритм.

Разработчики рассказали, что в рамках перехода на Proof-of-Stake сеть «нужно сначала активировать в Beacon Chain посредством обновления Bellatrix», что произойдет 6 сентября, а полный переход всей сети предварительно намечен на 15 сентября. Точной даты пока не называют.

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