Глава Binance раскритиковал остальные биржи за панику

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) раскритиковал биржы и трейдеров за созданную панику на рынке криптовалют.

CZ вновь дал криптосообществу повод для обсуждений и споров. CZ высказался с критикой в адрес трейдеров из-за неоднократных проблем с исполнением торговых ордеров. Эксперты предположили, что этот выпад CEO в адрес FTX.

Как написал в твите CZ, многие сталкивались с явлением «jitters» (с англ. — волнения, нервотрепка), когда ордер на покупку или продажу подвисает на бирже. В этой ситуации ордер на сделку сдвигается в низ очереди, но клиент при этом теряет выгоду, и должен искать решение проблемы.

Just learned a new word, jitters. On 1 particular exchange, sometimes your orders will be stuck for a bit, and a few other orders will get in front of you. Apparently, this happens often enough on this exchange that the traders coined a term for it, jitters. (Front running)

