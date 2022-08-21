Глава Binance раскритиковал остальные биржи за панику

Руководитель Binance Чанпэн Чжао написал об участившихся проблемах с зависшими ордерами, при этом не конкретизируя обвинений в адрес какой-то биржи.

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) раскритиковал биржы и трейдеров за созданную панику на рынке криптовалют.

CZ вновь дал криптосообществу повод для обсуждений и споров. CZ высказался с критикой в адрес трейдеров из-за неоднократных проблем с исполнением торговых ордеров. Эксперты предположили, что этот выпад CEO в адрес FTX.

Как написал в твите CZ, многие сталкивались с явлением «jitters» (с англ. — волнения, нервотрепка), когда ордер на покупку или продажу подвисает на бирже. В этой ситуации ордер на сделку сдвигается в низ очереди, но клиент при этом теряет выгоду, и должен искать решение проблемы.

Just learned a new word, jitters. On 1 particular exchange, sometimes your orders will be stuck for a bit, and a few other orders will get in front of you. Apparently, this happens often enough on this exchange that the traders coined a term for it, jitters. (Front running) — CZ Binance (@cz_binance) August 19, 2022

Глава Binance сообщил, что ему стало известно об этом явлении совсем недавно, но он предъявил к биржам претензии о недобросовестном подходе к работе. И многие увидели в этом претензию к компании Сэма Бэнкмана-Фрида.

«Нам нужно бороться с плохими игроками», — заявил Чанпэн Чжао, комментируя отношение к FTX.

Касательно этой биржи ведутся активные проверки, связанные с недобросовестной торговлей. Также со стороны Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) появились данные, что FTX US вводит в заблуждение инвесторов.

Пытаясь обелить себя, биржа FTX начала резко поддерживать действия американских регуляторов, выступив за инициативу по контролю крипторынка агентством CFTC.

Ранее «Курсор» писал, что эксперт спрогнозировал рост стоимости Биткоина.

Также мы сообщали, что Twitter намерен судиться с криптобиржей Binance