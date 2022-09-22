Мир столкнется с угрозой катастроф из-за сильных ливней

Смоделировав опытным путем разные варианты развития событий, ученые выяснили, что с ростом глобальных температур увеличивается вероятность масштабных «суперливней» и наводнений.

Глобальное потепление, прогнозируемое учеными для нашей планеты, грозит вылиться во всемирные климатические катастрофы. К примеру, в Дании в 2011 году из-за повышения температур случился «суперливень», принесший ущерб в 800 млн евро.

Датские ученые опубликовали исследование о сильных ливнях в журнале Geophysical Research Letters.

Для выяснения причин катастрофы исследователи смоделировали погодные условия 2 июля 2011, когда ливень привел к масштабному наводнению в районе Копенгагена.

В рамках экспериментов были искусственно созданы 13 ситуаций, учитывающих разные сценарии глобального изменения температур: от –1℃ (доиндустриальная эпоха), 0 (норма в 2011 году), и до +1 …+3 ℃.

В итоге ученые выяснили, что риски «суперливней» и наводнений значительно повышаются с ростом мировой температуры воздуха. Причем риски выпадения сильных осадков оказались почти вдвое выше из-за дополнительных антропогенных факторов.

Исследование подтвердило, что сильный ливень в Дании в 2011 году случился из-за явления облачного взрыва. И хотя его нельзя напрямую пояснить глобальным потеплением, но подобные явления входят в картину прогнозов глобальных изменений климата.

Итоги исследования могут повлиять на принятие решений для предотвращения стихийных бедствий, которые могут случиться непосредственно из-за изменений климата.

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