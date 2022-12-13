Мировое открытие: впервые исследователи провели переливание искусственно выращенной крови

Исследование в сфере производства крови из стволовых клеток поможет решить не только вопрос нехватки донорской крови, но и возможности осложнений при переливании.

Испытание может принести изменения во всю мировую медицину. Использование «искусственной крови» решит многие проблемы, которые стоят перед врачами во всем мире.

Об этом пишет Science Alert.

Пациентам с заболеваниями крови, такими как клеточная анемия, постоянно требуется переливания крови. При этом многократные переливания могут вызвать накопление железа в организме и вызвать осложнения.

Биологи из Бристольского университета под руководством Эшли Той провели исследование в сфере производства крови из стволовых клеток.

Ранее уже проводились испытания на животных и теперь приступили к переливанию выращенной в лаборатории крови людям. На первом этапе клетки крови были введены тому же донору, от которого и были получены. Затем изготовленные клетки крови будут введены другому совместимому человеку.

В общей сложности в исследовании примут участие 10 человек, двое уже прошли переливание, еще 8 человек получат два переливания от 5 до 10 мл лабораторной крови с интервалом не менее четырех месяцев. В первом случае испытуемые получат эритроциты, предоставленные донором, во втором — выращенные в лаборатории из стволовых клеток того же донора.

Изготовленные клетки ученые помечают индикаторным красителем, а потому имеют возможность наблюдать, как они проносятся по кровеносной системе реципиента, пока не износятся, не поглотятся или не будут переработаны.

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