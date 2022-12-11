Ученые выяснили, какую температуру имеет мозг человека

раньше исследователи измеряли температуру мозга только у людей с травмами головы, а перегрев означал наличие патологии.

Новое исследование показало, что мозг нагревается сильнее, чем считалось ранее. Ученые считают это не патлогоией, а свидетельством нормальной работы этого органа человека. Такой нагрев может использоваться в дальнейшем для поиска признаков повреждения или расстройства мозга.

Об этом информирует портал Brain.

Отмечается, что раньше исследователи измеряли температуру мозга только у людей с травмами головы, а перегрев означал наличие патологии. Но новое исследование проводилось на базе магнитно-резонансной спектроскопии – измерения химических закономерностей с помощью магнитных полей – для неинвазивного измерения температуры мозга у сорока здоровых людей в возрасте 20-40 лет.

Ученые выяснили, что средняя температура мозга составляла 38,5 градусов, а это на 2 градуса выше температуры под языком. Температура варьировалась в зависимости от времени суток, состояния мозга, возраста, пола и менструального цикла.

Как пишет издание, женский мозг был в среднем примерно на 0,4 градуса теплее мужского. Это может быть связано с менструальным циклом. Самая высокая температура мозга, которую зарегистрировали специалисты, – 40,9 градуса. Суточные колебания температуры составляли около 1 градуса. Наружные части этого органа были холоднее.

Ученые заключили, что температура мозга становится выше с возрастом, а ее регулирование может быть ключом к здоровому мозгу и выживанию после серьезной травмы. Кроме того, колебания температуры могут являться биомаркерами при проверке риска будущих заболеваний мозга.

Как сообщал Курсор, ученые назвали лучшую игру для стимуляции памяти.

Также Курсор писал о том, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.