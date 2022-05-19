Мировой океан достиг самого высокого уровня кислотности за последние 26 тыс. лет

Отчет о кислотности следует за последней оценкой климата ООН, в которой содержится предупреждение о том, что человечество должно резко сократить выбросы парниковых газов или оно столкнется со все более катастрофическими изменениями глобального климата.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в прошлом году Мировой океан стал самым теплым и самым кислотным за всю историю наблюдений, а официальные представители ООН предупредили, что война в Украине угрожает глобальным климатическим обязательствам.

В ежегодном докладе «Состояние глобального климата» ВМО подробно описала ряд потрясений, вызванных изменением климата. В нем говорится, что таяние ледяных щитов способствовало повышению уровня моря до новых высот в 2021 году.

«Наш климат меняется на глазах. Тепло, удерживаемое антропогенными парниковыми газами, будет согревать планету на протяжении многих поколений», — говорится в заявлении Генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

Доклад последовал за последней оценкой климата ООН, которая предупредила, что человечество должно радикально сократить выбросы парниковых газов или столкнуться со все более катастрофическими изменениями климата планеты.

Таалас сказал журналистам, что климатическим проблемам уделяется мало эфирного времени, поскольку другие кризисы, такие как пандемия COVID-19 и война в Украине, занимают центральное место.

Селвин Харт, специальный советник Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам климата, раскритиковал страны, отказывающиеся от климатических обязательств из-за конфликта, который привел к росту цен на энергоносители и заставил европейские страны искать замену россии* в качестве поставщика энергии.

Курсор ранее писал, что количество засух в мире сильно увеличилось. В качестве необходимых для разработки мер эксперты предлагают устойчивые методы управления сельским хозяйством, регулярный спутниковый мониторинг состояния почв.