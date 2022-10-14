Мистика в природе: сотни дельфинов выбросило на тот же берег, как и столетие назад

Непонятна причина, по которой животные выбрасываются на мель, но есть опасения, что из-за нее может погибнуть более 500 гриндов.

Еще в конце сентября в австралийской гавани Маккуори (побережье штата Тасмания) примерно 230 гриндов выбросились на берег. Вскоре после этого события на мели оказались еще около 250 гриндов.

Об этом сообщает The Guardian.

В департаменте охраны природы Новой Зеландии утверждают, что острова Чатем расположены в чуть более 800 километрах к востоку от материковой части Австралии. Это место называют «горячей точкой», потому что в 1918 году здесь на берег выбросило около 1000 гриндов.

Исследователям неизвестно, чем обусловленная массовая гибель черных дельфинов. После первого выброса на берег особей пришлось усыпить и, вероятно, местное правительство вновь будет вынужденно принять такое решение.

В первый раз этим занимались обученные специалисты, которые ради «предотвращения дальнейших страданий» приняли решение об эвтаназии. К оказанию посильной помощи также привлекли местных жителей, коих на этих островах живет около 50. К сожалению, этого количества недостаточно для организации спасения животных.

Помимо этого, попытка перетащить гриндов на глубину несет опасность для людей, потому что в этой местности обитают белые акулы. Внимание этих хищников могли привлечь выброшенные на берег дельфины, в силу чего они могут попытаться ими полакомиться. Если рядом будут люди, то акулы могут нанести им повреждения и даже убить.

По словам ученых, гринды могут выжить, пускай и с небольшой вероятностью. Для этого нужно, чтобы местные приливы подняли их на поверхность воды, что может спасти жизни хотя бы некоторых из этих животных. Если этого не произойдет – примерно за месяц на этой территории погибнет более 500 черных дельфинов.

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