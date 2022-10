В Северной Америке впервые появились одни из древнейших черепах

Индийская узкоголовая черепаха, помимо своих внушительных размеров, является древнейшим видом, которому около 200 миллионов лет. В последнее время произошло резкое сокращение их популяции, из-за чего они оказались в списке «находящихся под угрозой существования».

Об этом сообщает CNN.

Ученые полагают, популяция этих существ из Южной Азии существенно сократилась вследствие потери среды обитания и охоты. Сейчас нет точной информации касаемо количества этих черепах в дикой природе, а потому неудивительно, что работники зоопарка более двух десятилетий ждали, когда трое особей редких индийских узкоголовых черепах наконец-то размножаться.

Этим летом на пляже наконец-то появилось гнездо черепах. Известно о вылуплении нескольких детенышей, а остальные яйца решили переложить в инкубатор с искусственным гнездом. Сейчас там «созревает» 41 детеныш черепахи.

Сейчас детеныши крайне малы и помещаются на ладони, но по мере взросления они достигнут в длину более метра. Взрослые особи употребляют рыбу, лягушек, ракообразных и моллюсков.

After over two decades of patiently waiting, endangered Indian narrow-headed softshell turtles finally bred at the San Diego Zoo. This marks the first time the species has been documented reproducing at a zoo in North America. https://t.co/PizZgcsgxh

— CNN (@CNN) October 8, 2022