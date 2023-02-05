Можно ли заряжать телефон всю ночь и портится ли от этого батарея

Многие люди привыкли на ночь ставить свой телефон на зарядку, чтобы на утро устройство было «при полном параде». Но можно ли так делать?

Часто даже при покупке нового устройства в магазине консультант может сказать, что необходимо телефон полностью разрядить, и полностью зарядить, после чего нужно непременно вынуть зарядный кабель при достижении 100% заряда батареи.

После таких предупреждений, казалось бы, специалисты, пользователи начинают верить в мифы, которые расползаются вокруг этой загадочной «батареи».

Сайт selby.com.au информирует, что будет, если на ночь поставить устройство на зарядку.

Считается, что если телефон поставить на всю ночь на подзарядку, то это «перегрузит» аккумулятор, и в дальнейшем испортит батарею. Но это неправда, ведь все современные смартфоны имеют защиту от перезарядки полностью заряженной батареи.

Эксперты утверждают, что как только батарея достигает 100%, она перестает заряжаться самостоятельно. Более того, с этого момента устройство будет работать от сети переменного тока, а не от батареи. В результате независимо от того, используется смартфон или нет, его заряд упадет до 99%. И тогда вновь будет происходить подзарядка до 100%. Но это никак не разряжает вашу батарею быстрее, чем при обычном использовании.

Собственно данный миф основан на том, что при такой ночной зарядке может происходить перегрев батареи. Да и в целом любые температурные перепады, будь то сильная жара или мороз, — главные угрозы для батареи. Если ваше устройство не вентилируется должным образом, оно может довольно легко перегреться.

И в этом — главная опасность, которая может вас тревожить при ночной зарядке смартфона. Непрерывная зарядка потребляет энергию и выделяет небольшое количество тепла. Смартфон может перегреться, если не сможет отдавать достаточно тепла. Такое часто случается, если устройство находится под одеялом, под подушкой или накрыт любой, поглощающим температуру материалом.

Ранее «Курсор» информировал, что названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона.