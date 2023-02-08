Муравьи могут распознавать онкологию по запаху — исследователи

Французские ученые убедились, что обоняния муравьев достаточно, чтобы отличить мышей с человеческой злокачественной опухолью от здоровых животных.

Все живые клетки в процессе жизнедеятельности создают маленькое количество низкомолекулярных летучих органических соединений, причем их набор зависит от типа клетки. Из организма они выводятся с выдыхаемым воздухом, а также присутствуют в поте, слюне, моче и кале.

Об этом говорится в материале портала The Royal Society.

Отмечается, что уже полвека ведутся попытки задействовать это в диагностике заболеваний. Наибольший интерес имеет выявление злокачественных новообразований, поскольку их крайне важно определить на ранних стадиях. Для диагностики запаха пытаются применять как инструментальные методики, так и обоняние животных.

В новом исследовании ученые использовали бурых лесных муравьев. Эти насекомые обладают развитым обонянием и способны быстро изучать и запоминать запахи.

В новом эксперименте исследователи привили шести мышам человеческие раковые клетки. Еще шесть животных вошли в контрольную группу. После этого у всех животных собрали мочу, поместив их на три часа в индивидуальные вольеры.

Далее, используя вознаграждение, муравьев научили различать запах мочи здоровых мышей и мышей с опухолью. Выяснилось, что насекомые могут с невероятной точностью определять наличие опухоли. Для точного результата необходимо минимум 24 муравья.

Авторы работы считают, что в будущем насекомых можно будет использовать в качестве биологических детекторов злокачественных новообразований.

Как сообщал Курсор, колонии муравьев могут действовать подобно нейронным сетям, при этом группы насекомых взвешивают как внешние данные, так и внутренние принципы при принятии коллективных решений о том, что нужно делать.

Также Курсор информировал о том, что ученые подсчитали общее количество муравьев на Земле. Согласно данным исследователей, на планете муравьев в 2000 раз больше, чем звезд в нашей галактике.