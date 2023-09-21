Мужчина показал, как по пути на работу ежедневно проплывает реку с сотнями голодных крокодилов

По его словам, хуже всего это делать ночью.

Туристическому гиду каждый день приходится пересекать реку, в которой живут порядка 600 крокодилов.

Об этом сообщает The Daily Mail.

36-летний Дэвид МакМахон больше 15 лет является годом в австралийской Северной территории. Один среди ежедневных маршрутов предполагает переправу Кахиллс Кроссинг (Cahills Crossing) через Восточную реку аллигаторов (East Alligator River).

"Не думаю, что кто-то бы сознательно выбрал подобный маршрут, чтобы ездить на работу, но здесь (на переправе Кахиллс Кроссинг) все несколько иначе. Много раз я проезжал через это место, когда "мое сердце оказывалось во рту". Хуже всего ехать ночью. Однажды вода поднялась выше уровня фар, пришлось ехать вслепую, я знал, что меня ждет, если сделаю ошибку", – поделился он.

Также "Курсор" сообщал, что крокодилы спасли собаку от нападения дикой стаи.