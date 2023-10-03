Мужчина потратил бешеную сумму, чтобы превратить себя в куклу - в сети появились фото

24-летний Энджел Бимбо не соотносит себя с ЛГБТ-сообществом и не желает идентифицировать свой пол.

Небинарная модель OnlyFans, который зовет себя Angel Bimbo, признался, что потратил огромное количество денег, чтобы выглядеть как кукла, а свои и без того огромные губы планирует увеличивать, пока они "не взорвутся".

Об этом пишет Daily Mail.

"Я — кусок пластического совершенства. Я потратил около 100 тысяч долларов на пластическую хирургию. Я никогда не захочу стать меньше. Кто этого хочет? Быть бимбо (кукла) — это все в моей жизни", – рассказал мужчина.

Отмечается, что желание модифицировать себя у него появилось еще в детстве, когда, живя в Мексике, он вместе со своей матерью смотрел шоу о пластической хирургии и считал, что это – по-настоящему круто.

Решение переехать в Майами он принято потому, что там процветает пластика, и многие выглядят, как куклы, чего хотел и Энджел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angel Bimbo (@angel.bimbo)

На счету у мужчины – операция по линии роста волос, пластика носа, имплантат подбородка и липосакция, имплантаты ягодиц и икр, а также "наполнители повсюду".

Энджел хвастается, что только в его губах содержится 23 кубика филлера, и утверждает, что они самые большие во Флориде. Он совершенно не скрывает, откуда у него деньги на новую внешность: "Я трачу около 1500 долларов каждый месяц только на то, чтобы поддерживать свой внешний вид. Но на моем пути всегда встречались щедрые мужчины, которые помогали мне воплотить в жизнь мои пластические мечты".

"Курсор" писал ранее, что 27-летняя британка Скарлет Блэк, которая несколько лет собирала деньги, чтобы купить "дом мечты", потратила их на совершенно другое желание, но призналась, что не жалеет о своем поступке.