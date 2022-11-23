Мужчина словил самую большую золотую рыбку в мире

До этого животное считали практически «неуловимым».

Во Франции на «Голубом озере» британский рыбак словил большую золотую рыбку, вес которой превышает 30 кг.

Об этом сообщает Mirror.

42-летний житель английского графства Вустершир Энди Хакет словил на свой крючок рыбу, для вытаскивания которой из пруда понадобилось примерно 25 минут. До этого золотую рыбку считали практически «неуловимой».

Хакет руководит компанией в Англии, но также уделяет время рыбалке. Пойманную рыбу, возраст которой составляет примерно 20 лет, он назвал Морковкой из-за ярко-оранжевого окраса.

Fisherman lands whopping 67-pound goldfish, may break world record: ‘It was sheer luck’ https://t.co/JUdoDgJRcA pic.twitter.com/0twJIxisb6 — New York Post (@nypost) November 21, 2022

Эта рыба является гибридом европейского сазана и карпа кои, декоративной рыбы, которая преимущественно обитает в пресных прудах. Морковку запустили озеро на рыболовном промысле в Шампани 15 лет назад как «новинку, которую рыбаки могут попытаться поймать».

Британец считает, что ему просто повезло. Он сразу осознал, что улов будет крупным, а когда поднял животное на поверхность, то был удивлен его оранжевым цветом.

Взвешивание показало, что вес рыбы превышает 30 кг. Хакет провел фотосессию и отпустил животное в озеро, а вместо шампанского отпраздновал улов, выпив чай.

По мнению других рыбаков, Морковка ‒ самая большая рыба в истории «Голубого озера». По словам представителя этого водоема Джейсона Коулера, пойманное животное находится в хороших условиях.

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