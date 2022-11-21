Попугай-охранник помог собакам в защите дома и рассмешил сеть

Собаки начали лаять, а после этого к ним подключилась птица. Она умело имитировала собачий лай и участвовала в защите жилища.

В сети появилось видео от жителя ЮАР, на котором видно, как попугай облаивает прохожего вместе с собаками.

Об этом сообщает портал Новости N.

Отмечается, что птица и собаки бросились к воротам, когда мимо них проходил прохожий. Собаки начали лаять, а после этого к ним подключилась птица. Она умело имитировала лай собаки и участвовала в защите, выглядывая за ворота.

Владелец птицы рассказал, что попугай вырос в компании собак. Сейчас ему 19 лет и он отлично гавкает и чирикает. Также владелец птицы предположил, что подобный питомец может заменить собаку и отогнать грабителя умелым пародированием.

Как сообщал Курсор, попугай украл у туристов видеокамеру и снял интересное видео. Случай произошел в Новой Зеландии. Отметим, что горные попугаи кеа отличаются особой сообразительностью и совсем не боятся людей.

Также Курсор информировал о том, что в сети появился забавный ролик, на котором репортер новостей, который стоял перед камерой, был «ограблен» попугаем прямо во время прямого эфира. Причем в этот момент он как раз рассказывал о преступлении, связанном с кражей. Инцидент произошел в Чили.