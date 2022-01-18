На аукцион Sotheby’s будет выставлен редкий бриллиант, оплатить можно будет биткоинами

Онлайн-аукцион пройдет с 3 по 9 февраля и будет безоговорочный, то есть тот, кто предложит самую высокую цену, станет новым владельцем. По словам Sotheby’s, в качестве способа оплаты будет приниматься криптовалюта.

Об этом сообщает Barrons.

Бриллиант, названный «Энигма», будет представлен на Дубайской алмазной бирже во вторник, затем он отправится в Лос-Анджелес с 24 по 26 января и в Лондон с 2 по 9 февраля.

По данным Sotheby’s, черные бриллианты, также известные как карбонадо, образовались либо в результате удара метеорита, либо в результате столкновения алмазоносного астероида с Землей.

‘The Enigma’ — a treasure from interstellar space and the largest faceted diamond to ever come to auction is unveiled today in Sotheby’s Dubai https://t.co/1nyUAsTe8j #SothebysDiamonds #blackdiamond #SothebysJewels pic.twitter.com/s713AVo14c — Sotheby’s (@Sothebys) January 17, 2022

Бриллиант, что выставлен на продажу, не только весит 555,55 карата, но и имеет ровно 55 граней, что является «техническим подвигом для одного из самых прочных существующих бриллиантов», — говорится в сообщении Sotheby’s.

Этот бриллиант считается одним из крупнейших бриллиантов Домом Гюбелин в Швейцарии и Геммологическим институтом Америки. По данным Sotheby’s, в 2016 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

««Энигма» — это чудо редкости и размера, а ее блеск и высокая полировка — свидетельство деликатного и высококвалифицированного труда по огранке бриллиантов», — сказал Никита Бинани, специалист по ювелирным изделиям и глава отдела продаж Sotheby’s в Лондоне. выпуск новостей.