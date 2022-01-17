В Великобритании археологи нашли древнюю деревянную фигурку возрастом около 2 тысяч лет

Специалисты из Infra Archaeology проводили археологическую разведку для компании HS2 Fusion JV, занимающейся реализацией масштабного проекта построения скоростной железной дороги. Ученые прямо посреди поля обнаружили заболоченную канаву. В ней находилась деревянная фигура человека. В последний раз подобный артефакт на территории Великобритании находили около 100 лет назад.

Сообщается, что найденная фигурка целиком вырезана из массива дерева. Ее высота составляет 67 сантиметров, а ширина — 18 сантиметров. Находка, вероятнее всего, отображала человека, одетого в тунику.

Об этом сообщает научное издание «HS2».

По мнению специалистов, найденная фигурка есть ничто иное, как дар богам древнеримского пантеона.

Доподлинно известно, что артефакт намеренно оставили в том месте, где его нашли — он не был случайно потерян или утрачен.

Предварительный анализ дал понимание о приблизительной дате создания предмета. Ученые сообщают, что фигурка была создана в период с 43 по 70 годы нашей эры.

Несмотря на незначительные повреждения, артефакт отлично сохранился — археологам очень редко попадаются в руки предметы из дерева, возрастом в 2 тысячи лет.

Кроме того, сообщается, что на месте раскопок были обнаружены керамические фрагменты, которые также могли быть частью подношения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что археологи обнаружили древние «шоссе» на Аравийском полуострове.

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