В Великобритании археологи нашли древнюю деревянную фигурку возрастом около 2 тысяч лет

Сообщается, что найденная фигурка целиком вырезана из массива дерева. Ее высота составляет 67 сантиметров, а ширина — 18 сантиметров. Находка, вероятнее всего, отображала человека, одетого в тунику.
Об этом сообщает научное издание «HS2».
По мнению специалистов, найденная фигурка есть ничто иное, как дар богам древнеримского пантеона.
Доподлинно известно, что артефакт намеренно оставили в том месте, где его нашли — он не был случайно потерян или утрачен.
Предварительный анализ дал понимание о приблизительной дате создания предмета. Ученые сообщают, что фигурка была создана в период с 43 по 70 годы нашей эры.
Несмотря на незначительные повреждения, артефакт отлично сохранился — археологам очень редко попадаются в руки предметы из дерева, возрастом в 2 тысячи лет.
Кроме того, сообщается, что на месте раскопок были обнаружены керамические фрагменты, которые также могли быть частью подношения.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что археологи обнаружили древние «шоссе» на Аравийском полуострове.
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