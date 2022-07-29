На аукционе за скелет динозавра заплатили шесть млн долларов

На аукционе Сотбис в США продан редкий лот — скелет горгозавра длиной более семи метров и возрастом около 70 миллионов лет. Ранее ни один из существующих скелетов этих динозавров не выставлялся на продажу.

Скелет редкого динозавра продан на аукционе Sotheby’s в Соединенных Штатах за более чем шесть миллионов долларов.

О редком лоте сообщило издание fraza.

Один из самых известных аукционных домов представил этот лот вниманию коллекционеров и ученых. Уникальным лотом стал скелет горгозавра, который относится к роду тероподовых и является «родственником» тираннозавра.

Сообщается, что экспонат нашли при раскопках в 2018 году в американском штате Монтана. Согласно спектральному анализу, возраст динозавра составляет около 70 миллионов лет.

Все обнаруженные составляющие скелета, 79 элементов костей, реконструировали на одном каркасе и представили, как мог бы он выглядеть вместе с недостающими частями.

В итоге ученые воссоздали огромный макет скелета высотой три метра и длиной более семи метров. По информации специалистов, всего в разных музеях хранятся около двух десятков сходных экземпляров, однако на аукцион, да и вообще в продажу, такой лот попал впервые.

«Курсор» писал, что ученые обнаружили неожиданную находку в гнезде динозавров.

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