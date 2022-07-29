Найден самый большой алмаз за последние 300 лет

11:36, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Большие цветные бриллианты за последние годы продаются на аукционах по рекордно высокой цене. Найденный алмаз может быть продан более чем за 5 миллионов долларов.

Розовый алмаз весом 170 карат может стать крупнейшим драгоценным камнем за последние 300 лет, говорится в заявлении компании Lucapa Diamond Company.

По данным Геммологического института Америки, шахты Анголы входят в десятку крупнейших производителей алмазов в мире. По словам директора Lucapa Diamond Company Стивена Уэзеролла, только один из 10 тысяч найденных алмазов является цветным.

«И только один из 100 алмазов имеет вес более 10,8 карата, поэтому обнаружение розового алмаза весом 170 каратов означает, что мы имеем дело с чрезвычайно редкой находкой», — сказал Уэзеролл в интервью CNN.

Ожидается, что розовый драгоценный камень будет выставлен на аукцион государственной алмазной торговой компанией Анголы Sodiam.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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