Найден самый большой алмаз за последние 300 лет

Розовый алмаз весом 170 карат может стать крупнейшим драгоценным камнем за последние 300 лет, говорится в заявлении компании Lucapa Diamond Company.

По данным Геммологического института Америки, шахты Анголы входят в десятку крупнейших производителей алмазов в мире. По словам директора Lucapa Diamond Company Стивена Уэзеролла, только один из 10 тысяч найденных алмазов является цветным.

«И только один из 100 алмазов имеет вес более 10,8 карата, поэтому обнаружение розового алмаза весом 170 каратов означает, что мы имеем дело с чрезвычайно редкой находкой», — сказал Уэзеролл в интервью CNN.

Angola- A 170-carat pink diamond has been found in Angola.

The diamond, named ‘Lulo Rose’ after Lulo — the location of its discovery, is the largest one recovered in the last 300 years.

The diamond was discovered by the Lucapa Diamond Company and its partners.#TheLegalSA pic.twitter.com/wq67k11nLO

— The Legal SA (@TheLegalSA) July 27, 2022