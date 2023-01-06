На Марсе обнаружен потенциальный источник воды

Марсоход Curiosity, проводивший исследования грунта на «красной планете», сделал важное открытие, которое может изменить планы ученых.

Драгоценный камень опал, обнаруженный марсоходом, имеет ценность для ученых не как украшение, а как возможный источник получения воды.

Об этом сообщает New Atlas.

Американские ученые из Университета штата Аризона провели исследования образца грунта и минералов, присланных марсоходом Curiosity. Один из минералов оказался опалом. Несмотря на то, что на Земле он имеет ценность как украшение, ученых больше заинтересовали его уникальные свойства, которые можно использовать для получения воды.

Опал образуется при выветривании богатых кремнеземом пород. Из-за этого в трещинах горных пород образуется раствор. Со временем он затвердевает и становится однородным по химическому составу.

Специалисты из Аризонского университета проанализировали находки планетохода Curiosity, а также снимки поверхности Марса. Они выявили на общем фоне более светлые камни, которые находились по всей поверхности Марса вблизи разломов. На основании детального изучения образцов, собранных марсоходом, ученые сделали вывод, что этими камнями является именно опал.

Трэвис Габриель, один из участников исследовательской группы, рассказал, что все собранные образцы горных пород состоят из кремнезема и воды, а это главные компоненты опала.

Это очень важное открытие для ученых, поскольку оно подтверждает теорию, что вода на Марсе исчезла не так давно, как принято считать, а на небольшой глубине микробы смогли бы выжить намного дольше.

По словам Габриеля, опал может стать важным источником воды для астронавтов, которые прилетят в будущем на Марс.

Ранее Курсор писал, что ученые сделали неожиданное открытие на Марсе.