Ученые сделали неожиданное открытие на Марсе

Под широкой равниной, называемой Elysium Planitia, колоссальный конвекционный шлейф шириной 4000 км в марсианской мантии может выталкивать расплавленную магму на поверхность. Это могло бы объяснить несколько линий доказательств, которые указывают на вулканическое происхождение Марса.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

«Наши результаты показывают, что внутренняя часть Марса сегодня геодинамически активна, — пишут планетарные геофизики Адриан Броке и Джеффри Эндрюс-Ханна из Аризонского университета. Они предполагают, что вулканизм был вызван мантийными плюмами, возникшими в результате формирования вулканических провинций.

Марс продемонстрировал очень убедительные признаки того, что он геологически мертв как внутри, так и снаружи. Его относительно старая поверхность и отсутствие глобального магнитного поля были представлены как причины думать, что на всем протяжении вплоть до ядра нет ничего, кроме твердой неподвижной породы. Недавние наблюдения выявили существенные пробелы в представлении о полностью мертвом Марсе. Например, недавно, около полумиллиарда лет назад, на Землю попал метеорит с Марса, который показал признаки мантийной конвекци.

Затем спутниковые фотографии выявили свидетельства вулканических поверхностных отложений возрастом 50 000 лет в системе трещин, называемой Cerberus Fossae. А затем Mars InSight, посадочный модуль, наблюдающий за недрами Марса с ноября 2018 года, обнаружил значительную продолжающуюся сейсмическую активность, согласующуюся с вулканизмом.

Броке и Андрес Ханна собрали топографические, гравиметрические, геологические и сейсмические данные и приступили к поиску подходящей модели. Согласно их анализу, мантийный плюм отвечает всем требованиям. Это апвеллинг горячего внутреннего материала, который давит на границу ядра и мантии планеты, выталкивая магму вверх и образуя горячие точки в земной коре и поверхностный вулканизм.

«Хотя Марс меньше Земли, ожидается формирование таких же крупных шлейфов, учитывая более низкую гравитацию и более высокую вязкость марсианской мантии. Наиболее подходящий центр головы шлейфа, основанный исключительно на данных гравитации и топографии, точно расположен в центре ямки Цербера, где были обнаружены как недавний вулканизм», — пишут исследователи в своей статье.

Ученые говорят, что это означает, что Марс станет третьей планетой Солнечной системы с активностью мантийного плюма, присоединившись к Земле и Венере.

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