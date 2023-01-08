На Марсе обнаружили драгоценный камень

Американские ученые изучили данные марсохода Curiosity и сделанные им снимки поверхности Марса, в рамках чего обнаружили фотографию опала – драгоценного камня на Земле.

Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи из Университета штата Аризона (США) анализировали данные, которые прислал на нашу планету марсоход, изучающий «Красную планету» уже более десяти лет. На полученных изображениях они увидели более светлые камни, которые находились рядом с разломами на поверхности Марса, пересекающими всю планету

Также были проанализированы образцы этих камней, которые собрал Curiosity, то есть данные об этих образцах, которые прислал космический аппарат. Ученые сделали вывод, что обнаруженные камни – опал.

По словам исследователей, подобные залежи находятся в разных местах у разломов на поверхности, где проходил маршрут Curiosity. Открытие показало, что эта местность очень богата залежами опавшими, что стало неожиданной находкой.

Отметим, что опал является минералоидом (твердое вещество, которое образуется, как и минералы), аморфным кремнезем. Его формирование происходит вследствие выветривания водой богатых кремнеземом пород. В итоге возникает раствор, который оседает в трещинах горных пород. Существует большое количество разновидностей опалов, которое различают по цвету, блеску, прозрачности, твердости и примесям.

Это очень редкий и ценный камень в древности. Например, в Европе он пользовался спросом среди членов королевских семей. Долгое время Червеница (Словакия) была единственным известным источником опала, пока в XIX веке не было открыто месторождение в Австралии. Сейчас опал – национальный драгоценный камень Австралии.

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