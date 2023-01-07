Ученые выяснили новый факт о древнем озере Марса

По словам ученых, эти опалы придают потрескавшейся поверхности марсианского кратера Гейла полудрагоценный блеск. Также эти опалы могут свидетельствовать о том, что вода и горная порода взаимодействовали под марсианской поверхностью гораздо позже, чем считалось ранее, улучшая перспективы существования микробной жизни.

Новое исследование было опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets.

Ученые часто сосредотачиваются на воде при поиске признаков внеземной жизни, так как она имеет решающее значение для жизни, какой мы ее знаем. Но поскольку вода на Марсе больше не течет, ученые должны охотиться за геологическими признаками воды, которая когда-то там существовала. Эти признаки присутствуют в горных породах и почве Красной планеты, где определенные минералы и структуры образуются только там, где взаимодействуют горная порода и вода.

Ученые заметили один такой знак за последние несколько лет вокруг разломов на поверхности Марса. Некоторые из этих разломов окружают «ореолы» более светлой породы, которые, как обнаружили ученые, вероятно, богаты опалом. Чтобы образовался опал, богатые кремнеземом породы должны взаимодействовать с водой.

Теперь исследователи изучили обширный архив изображений марсохода Curiosity и обнаружили, что эти ореолы, богатые опалом, не изолированы. Скорее всего, они существуют по всему кратеру Гейла, древнему дну озера шириной 154 км, которое Curiosity исследовал с момента начала своей миссии в 2012 году.

«Наш новый анализ архивных данных показал поразительное сходство между всеми ореолами разломов, которые мы наблюдали намного позже в ходе миссии. Увидеть, что эти сети разломов были настолько распространены и, вероятно, переполнены опалом, было невероятно», — заявил в своем заявлении ведущий автор исследования Трэвис Габриэль, физик-исследователь из Геологической службы США.

«Учитывая обширную сеть разломов, обнаруженных в кратере Гейла, разумно ожидать, что эти потенциально пригодные для жизни подповерхностные условия распространились и на многие другие области кратера Гейла и, возможно, на другие регионы Марса. Эта среда должна была сформироваться задолго до того, как высохли древние озера в кратере Гейла», — сказал Габриэль.

Ученые отметили, это новое осознание того, что вода должна была сохраняться в кратере Гейла еще долго после того, как озеро испарилось, означает, что жизнь могла сохраняться там немного дольше — возможно, даже в современный геологический период Марса, который начался 2,9 млрд лет назад.

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