На поверхности Марса обнаружен жуткий кратер, похожий на глаз

На поверхности Марса обнаружен жуткий кратер, похожий на наблюдательный глаз.
Говорят, что он размером с город, а темная материя в центре создает впечатление гигантского глаза, наблюдающего за космическими кораблями, когда они пролетают мимо.
Астрономы говорят, что он находится в области южного полушария Марса, называемой Аония Терра.
Аония Терра известна своими впечатляющими кратерами, но последнее открытие астрономов в этом регионе еще не названо.
ESA заявило, что леденящий кратер вызывает в воображении «изображения вен, проходящих через человеческое глазное яблоко» из-за извилистых каналов вокруг него.
#ESA‘s #Mars Express captured this image of an ‘open eye’ on the red planethttps://t.co/guwe5hzyrS
— Express Technology (@ExpressTechie) June 13, 2022
В нем добавлено: «Безымянный кратер шириной 30 км в центре изображения расположен среди извилистых каналов.
«Эти каналы, вероятно, несли жидкую воду по поверхности Марса около трех с половиной-четырех миллиардов лет назад».
В центре кратера более темные материалы создали темную дюну, которая выглядит как зрачок.
Насыпи красной земли в кратере могут быть причиной «зрачка», поскольку они действуют как водосбор для накопления материалов.
Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого.