На поверхности Марса обнаружен жуткий кратер, похожий на глаз

На поверхности Марса обнаружен жуткий кратер, похожий на наблюдательный глаз.

Говорят, что он размером с город, а темная материя в центре создает впечатление гигантского глаза, наблюдающего за космическими кораблями, когда они пролетают мимо.

Астрономы говорят, что он находится в области южного полушария Марса, называемой Аония Терра.

Аония Терра известна своими впечатляющими кратерами, но последнее открытие астрономов в этом регионе еще не названо.

ESA заявило, что леденящий кратер вызывает в воображении «изображения вен, проходящих через человеческое глазное яблоко» из-за извилистых каналов вокруг него.

#ESA‘s #Mars Express captured this image of an ‘open eye’ on the red planethttps://t.co/guwe5hzyrS

— Express Technology (@ExpressTechie) June 13, 2022