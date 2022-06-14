На поверхности Марса обнаружен жуткий кратер, похожий на глаз

Кратер сфотографировал аппарат Mars Express Европейского космического агентства. Его длина составляет 30 километров или 18,6 миль от одного конца до другого.

На поверхности Марса обнаружен жуткий кратер, похожий на наблюдательный глаз.

Говорят, что он размером с город, а темная материя в центре создает впечатление гигантского глаза, наблюдающего за космическими кораблями, когда они пролетают мимо.

Астрономы говорят, что он находится в области южного полушария Марса, называемой Аония Терра.

Аония Терра известна своими впечатляющими кратерами, но последнее открытие астрономов в этом регионе еще не названо.

ESA заявило, что леденящий кратер вызывает в воображении «изображения вен, проходящих через человеческое глазное яблоко» из-за извилистых каналов вокруг него.

#ESA‘s #Mars Express captured this image of an ‘open eye’ on the red planethttps://t.co/guwe5hzyrS — Express Technology (@ExpressTechie) June 13, 2022

В нем добавлено: «Безымянный кратер шириной 30 км в центре изображения расположен среди извилистых каналов.

«Эти каналы, вероятно, несли жидкую воду по поверхности Марса около трех с половиной-четырех миллиардов лет назад».

В центре кратера более темные материалы создали темную дюну, которая выглядит как зрачок.

Насыпи красной земли в кратере могут быть причиной «зрачка», поскольку они действуют как водосбор для накопления материалов.

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