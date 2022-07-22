На юге Англии ученые обнаружили самый старый затонувший корабль

Исследователи отметили, что сам корабль был построен по клинкерной технологии, из перекрывающихся деревянных досок.

Недавно исследователи на юге Англии в графстве Дорсет обнаружили удивительную находку — самый старый затонувший корабль XIII века — Mortar Wreck.

Об этом сообщает издание Ancient Origins.

Археологи из Борнмутского университета рассказали, что это самое раннее место кораблекрушения из когда-либо обнаруженных, где судно имеет неповрежденный корпус. На нем исследователи два резных креста, а в корпусе корабля обнаружили котел для приготовления пищи и две надгробные плиты из пурбекского мрамора, а также различная посуда.

Морской археолог Том Казинс отметил, что это очень ценная находка, ведь ученым редко удавалось найти корабли 750-летней давности.

В ходе исследования эксперты выяснили, сто судно осталось в хорошем состоянии и из-за этого его груз из пурбекского камня остался полностью нетронутым. Такие камни добывались со времен Древнего Рима и ценились строителями по всей Европе.

На одной из надгробных плит изображен крест в виде колеса XIII века, а на второй тамплиерский крест — прямой равносторонний крест с расширяющимися концами.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили обломки корабля 1682 года, на борту которого находились тогдашний герцог Йоркский и Олбани, и будущий король Англии, Ирландии и Шотландии Джеймс Стюарт.