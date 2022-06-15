Найден обломок древнего корабля, чуть не погубившего будущего короля Англии

Незадолго до того, как корабль затонул, будущий король сбежал в одну из его небольших лодок и был спасен, но, по оценкам, погибло от 130 до 150 человек.

Были обнаружены обломки корабля 1682 года, на борту которого находились тогдашний герцог Йоркский и Олбани и будущий король Англии, Ирландии и Шотландии Джеймс Стюарт, сообщается в новом исследовании.

Исследование, озаглавленное «Последнее путешествие «Глостера» (1682 г.): политика королевского кораблекрушения» , опубликованное в журнале English Historical Review 10 июня, показало, что корабль уже был обнаружен дайверами в 2007 г., но процесс аутентификации, а также необходимость соблюдения секретности для защиты открытия привели к тому, что об этом было опубликовано только в этом месяце.

Открытие произошло после того, как братья Джулиан и Линкольн Барнуэллы искали корабль в течение четырех лет. В 2012 году колокол, найденный на корабле, был использован для подтверждения того, что это действительно был «Глостер», но этот факт не публиковался до сих пор, чтобы защитить это место, поскольку оно было найдено в международных водах.

Помимо колокола, среди находок были одежда и обувь, военно-морское оборудование, включая навигационные инструменты, личные вещи и даже несколько неоткрытых винных бутылок.

Глостерская катастрофа произошла в 1682 году, когда Джеймс плыл из Портсмута в Эдинбург, чтобы вести королевские дела в шотландском парламенте и вернуть свою семью в Лондон. Но корабль врезался в песчаную отмель в неизвестном месте у берегов Норфолка и затонул в течение часа. Незадолго до того, как корабль затонул, Джеймс сбежал в одну из его небольших лодок и был спасен, но, по оценкам, погибло от 130 до 150 человек.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца.