На затонувшем корабле обнаружили шкаф, принадлежащий королю Дании

Корабль загорелся и затонул, после чего король решил вторгнуться и завоевать Швецию.

На затопленном датском королевском военном корабле 15-го века «Грибшунден» сделали интересное открытие, связанное со специями.

Об этом сообщает Plos One.

Корабль загружен ботаническими материалами, в том числе первыми археологическими свидетельствами шафрана, имбиря и гвоздики. Также он является единственной сохранившейся археологической иллюстрацией полной средневековой королевской кладовой для специй. Шафран так хорошо сохранился, что даже после 527 лет погружения в воду он все еще имел свой характерный аромат.

Известно, что в 1495 году король Дании и Норвегии Ганс пришвартовал свой корабль «Грибшунден» у берегов Швеции, готовясь к встрече со шведским правителем Стеном Стуре Старшим. Он хотел заключить сделку, чтобы контролировать Швецию, как он это сделал с Норвегией, создав объединенное скандинавское королевство.

Однако корабль загорелся и затонул. Король загрузил свой корабль воинами и товарами, достойными богатого и могущественного человека, который намерен одержать верх. Потеря корабля заставила его изменить стратегию, и Ганс решил вторгнуться и завоевать Швецию, а не вести переговоры. Но затопление корабля также оставило золотую жилу артефактов для исследователей современной эпохи.

Обломки корабля «Грибшунден» нашли в 1960-х годах, а новое исследование проводилось недавно. Балтийское море имеет уникальную среду — бескислородное морское дно, низкая соленость и отсутствие корабельных червей — благодаря чему затонувший корабль на момент обнаружения хорошо сохранился.

Помимо всего прочего были обнаружены контейнеры с хорошо сохранившимся растительным материалом — более 3000 образцов. По словам ученых, экзотические специи были показателем статуса аристократии в Скандинавии и странах Балтийского моря в средние века.

Исследователи обнаружили травы и специи, такие как укроп, мускатный орех и гвоздика, а также образцы других растительных материалов, включая миндаль, шафран, имбирь и перец горошком. Некоторые из специй прибыли даже из Индонезии, что указывает на то, что король Ганс создал сложную торговую сеть.

Помимо этого ученые нашли сушеную ежевику, малину, виноград и лен. Всего в ходе исследования было выявлено 3097 растительных остатков 40 различных видов.

Ранее «Курсор» сообщал о факторе, ускорившим крах Хеттской империи.