Назван фактор, ускоривший крах Хеттской империи

Корнельский университет провел исследование годичных колец на деревьях с использованием изотопных данных и установил, что крах Хеттской империи мог ускориться из-за засухи.

Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

В крахе Хеттской империи в позднем бронзовом веке обвиняли различные факторы: от войны с другими территориями до внутренних раздоров. Недавно исследователи использовали годичные кольца деревьев и записи изотопов, чтобы точно определить более вероятного виновника.

Археологи изучили образцы кургана Мидаса в Гордионе, искусственного сооружения высотой 53 метра, расположенного к западу от Анкары, Турция. Курган содержит деревянную конструкцию, которая, как полагают, была погребальной камерой родственника царя Мидаса, возможно, его отца.

Однако не менее важны деревья можжевельника, которые растут медленно и живут веками, даже тысячелетием. Их использовали для строительства сооружения. Считается, что они содержат скрытую палеоклиматическую летопись региона.

Исследователи рассмотрели закономерности роста годичных колец: необычно узкие кольца, вероятно, указывают на засушливые условия, в сочетании с изменениями в соотношении углерода-12 и углерода-13, зарегистрированными в кольцах, что указывает на реакцию дерева на доступность влага. Их анализ обнаруживает общий сдвиг к более засушливым условиям с конца 13-го по 12-й век до нашей эры, и они связывают драматический непрерывный период сильной засухи примерно с 1198–96 годами до нашей эры, плюс-минус три года, что соответствует графику времени исчезновения хеттов.

«У нас есть два взаимодополняющих набора доказательств. Ширина годичных колец указывает на то, что происходит что-то действительно необычное, а поскольку кольца очень узкие, это означает, что дерево изо всех сил пытается выжить. В полузасушливой среде единственная правдоподобная причина, по которой это происходит, заключается в том, что там мало воды, поэтому это засуха, и эта засуха особенно серьезна в течение трех лет подряд. Важно отметить, что данные о стабильных изотопах, извлеченные из годичных колец деревьев, подтверждают эту гипотезу, и мы можем установить последовательную закономерность, несмотря на то, что все это произошло более 3150 лет назад», – утверждают исследователи.

В течение трех лет засухи сотни тысяч людей, включая огромную хеттскую армию, столкнутся с голодом, даже голодной смертью. Налоговая база рухнет, как и правительство. Оставшиеся в живых будут вынуждены мигрировать. Исследователи отметили, что суровые климатические явления могли быть не единственной причиной краха Хеттской империи, и не весь древний Ближний Восток переживал кризисы в то время. Но именно этот период засухи мог стать переломным моментом.

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