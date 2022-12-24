Надежда на выживание не умерла: Впервые найдены детеныши розовых игуан

Первая задокументированная встреча с этими существами произошла в 1986 году.

Впервые за все время наблюдений Галапагосских островов заметили детенышей розовых игуан.

Об этом сообщает Gizmodo.

Известно, что розовые наземные игуаны были замечены в этом месте в 2009 году, но тогда среди них обнаружили лишь взрослых особей, а вот гнезда и детенышей ‒ нет. Это натолкнуло исследователей на предположение, что этот вид находится на грани исчезновения.

Однако недавнее открытие дарит надежду на выживание этих существ. Президент некоммерческой экологической организации Galápagos Conservancy Пол Саламан утверждает, что он и его коллеги недавно обнаружили детенышей розовых игуан, а также подземные гнезда.

Critically Endangered Pink Iguana Babies Found in the Galápagos https://t.co/g7C7BNskgz pic.twitter.com/HaTj61Lo3I — Gizmodo (@Gizmodo) December 21, 2022

Они считают, что сейчас на Земле существует примерно 200-300 особей розовых галапагосских игуан. Ареол обитания этих редких рептилий приходится только на отдаленный район Галапагосских островов площадью чуть более 25 километров квадратных — участок склона вулкана Волк на острове Изабела.

На этих территориях розовым игуанам угрожает много факторов, среди которых хищники (например, кошки и крысы), завезенные на острова много веков назад. В рамках изучения этих рептилий эксперты видели, что дикие кошки поедают недавно вылупившихся детенышей розовых игуан.

По одной из версий, инвазивные дикие кошки должны быть истреблены для сохранения розовых игуан. Также речь идет о создании постоянной полевой станции для обеспечения лучшего мониторинга и защиты представителей вида от браконьеров.

Любопытно, что встреча с розовыми игуанами на Галапагосских островах в 2009 году была не первой. Так, этих удивительных существ встретили еще в 1986 году и восприняли как мутировавших представителей уже известного вида. Но лишь спустя 23 года их решили вынести в отдельный вид.

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