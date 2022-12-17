Киты спасут планету: биологи нашли неожиданное решение климатических проблем

Киты за свою долгую жизнь могут поглотить столько углерода, сколько весят сами. При этом парниковый газ не исчезает насовсем, он отправляется в глубины океана вместе с экскрементами животных.

Морские млекопитающие оказывают большое влияние на углеродный цикл.

К такому выводу пришли морской биолог Юго-восточного университета Аляски Хайди Пирсон и ее коллеги, информирует портал Science Alert.

Как сообщает издание, ученые знали, что криль, который служит основным источником корма для китов, имеет свойство поглощать СО2. Согласно отчету, опубликованному Коалицией Антарктики и Южного океана, каждый год антарктический криль потребляет около 0,26% годовых выбросов антропогенного CO2.

Киты съедают ежедневно до 4% от собственной массы. Это значит, что за свою долгую жизнь — а живут некоторые особи до 200 лет — они могут поглотить столько углерода, сколько весят сами. При этом парниковый газ не исчезает насовсем, он отправляется в глубины океана вместе с экскрементами животных.

Согласно выводам американских исследователей, киты способны переработать до 0.5 килотонны СО2 в год. Это значительная цифра, но до начала китобойного промысла, когда популяция этих животных была на 80% больше, им удавалось переработать около 140 килотонн ежегодно.

Тем не менее, Пирсон и ее коллеги отмечают, что защита морских млекопитающих могла бы стать неплохим средством в борьбе против изменения климата.

«Восстановление китов важно с точки зрения долгосрочного самоподдерживающегося регулирования количества углерода в океане. По-настоящему роль больших китов и других организмов в сокращении выбросов углекислого газа будет заметна только в случае применения надежных мер по сохранению их популяции», — считают авторы исследования.

Как сообщал Курсор, ученые обнаружили у китов и дельфинов уникальную способность — во время погружений их защищают так называемые «чудесные сети» кровеносных сосудов. Благодаря этому их мозг выдерживает сильные нагрузки.

Ранее Курсор сообщал о результатах новых исследований о китообразных. Выяснилось, что больные дельфины используют мышцы в качестве источника энергии для выживания.