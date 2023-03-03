Найден метеорит, который взорвался над Техасом: что о нем известно

В NASA успешно завершили поиски метеорита, взорвавшегося над американским штатом Техас 15 февраля. Один из фрагментов был обнаружен вблизи Эль-Сауза.

Об этом говорится в заявлении Космического центра имени Джонсона NASA.

Взрыв, который произошел над Макалленом, штат Техас, 15 февраля в виде огненного шара, вызвал особый интерес среди ученых и местных жителей. Сила взрыва оценивается в 8 тонн тротила, что является более мощным, чем большинство неядерных боеголовок, используемых в военных операциях США. Несмотря на то, что многие метеориты сгорают в атмосфере, оставляя только обломки, считается, что Техасский метеорит разбился на несколько фрагментов. Один из них был найден Робертом Уордом вблизи Эль-Сауза, штат Техас.

Так, после звукового всплеска, похожего на взрыв, жители Макаллена, штат Техас, начали поиски метеорита, который они увидели 15 февраля, пролетевший над городом в виде огненного шара. Ученые сообщают, что сила взрыва могла составлять около восьми тонн тротила. Метеорит двигался со скоростью около 27 000 миль в час (43 452 км/ч), когда он взорвался на высоте 21 мили (33,7 км) над землей. По заявлению NASA, Космический центр имени Джонсона, метеорит имел диаметр два фута (0.6 м) и весил около 1000 фунтов (453 кг) перед входом в атмосферу.

В течение трех дней перед падением Техасского метеорита произошло еще два крупных метеоритных случая. 13 февраля метеорит упал во Франции и Англии, а 14 февраля был замечен еще один огненный шар над Италией. Несмотря на то, что Техасский метеорит, вероятно, остыл и больше не представляет угрозы, NASA призывает всех, кто обнаружит его фрагменты, сообщить об этом Смитсоновскому институту.

Смитсоновский институт является хранилищем национальной коллекции метеоритов, что позволяет ученым изучать фрагменты метеоритов и расшифровывать секреты космоса. Поиск обломков Техасского метеорита может стать важным исследованием, которое поможет нам лучше понять космические тела и их влияние на нашу жизнь. Кроме того, это может способствовать восстановлению нормальной жизни жителей Макаллена, чьи повседневные дела были нарушены в результате взрыва метеорита.

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