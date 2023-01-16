Найдена доисторическая братская могила с обезглавленными скелетами

Есть несколько версий того, что произошло с захороненными.

В городе Врабле (Словакия) археологи нашли массовое захоронение, где было 38 обезглавленных скелетов.

Об этом сообщает Kiel University.

Авторами исследования стали группы из Центра совместных исследований (CRC) Кильского университета (CAU) и Археологического института Словацкой академии наук. Раскопки провели на месте городища Врабле-Велке-Лехемби, одном из крупнейших ранненеолитических поселений в Центральной Европе.

Его заселили между 5250 и 4950 годами до нашей эры, он состоял из 313 домов в трех соседних деревнях. Юго-западное из трех поселений окружал двойной ров длиной 1,3 км, который, скорее всего, был пограничным знаком, а не оборонительной целью.

Во время раскопок археологи нашли 38 человек в братской могиле площадью 15 квадратных метров. За исключением останков маленького ребенка, все умершие, видимо, были обезглавлены.

«В массовых захоронениях с неясным расположением идентификация человека обычно основывается на черепе, поэтому для нас находка этого года представляет собой особенно сложную ситуацию при раскопках», ‒ сказал исследователь Мартин Фурхольт.

Открытие озадачило экспертов. Несколько костей вне их анатомического положения позволяют предположить, что уже скелетированные тела вытолкнули в середину траншеи, чтобы освободить место для новых. У некоторых скелетов обнаружили первый шейный позвонок, что является свидетельством того, что головы осторожно удалили, а не в результате поспешного насильственного действия.

«Может показаться очевидным предположить резню с человеческими жертвоприношениями, возможно, даже в связи с магическими или религиозными идеями. Свою роль могут играть и военные конфликты, например, конфликты между сельскими общинами или даже внутри этого крупного поселения. Были ли эти люди жертвами охотников за головами, или их односельчане исповедовали особый культ смерти, не имевший никакого отношения к межличностному насилию?», ‒ поделился руководитель проекта д-р Мария Вундерлих.

«Курсор» сообщал, что археологи нашли римский ритуальный центр в Англии.