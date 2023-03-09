Найдена самая древняя в мире надпись Одина

Археологи нашли на части золотого диска самую раннюю известную надпись, относящуюся к скандинавскому богу Одину.

Об этом сообщает Arkeo News.

Надпись заметили на медальоне из Винделевского клада, найденном двумя археологами-любителями в 2020 году в поле в Йеллинге (Дания). Диск представляет собой 800 граммов настоящего золота.

На диске были большие медальоны размером с блюдце и римские монеты, превращенные в украшения. Эксперты считают, что тайник зарыли 1500 лет назад для защиты от врагов или для умилостивления богов.

Исследования двух золотых медальонов, входящих в состав клада, привели к обнаружению очень длинных рунических надписей, в которых фигурирует имя верховного бога асов Одина.

На золотом брактеате, тонком орнаментальном кулоне, была надпись «Он человек Одина», скорее всего относящаяся к неизвестному царю или повелителю. На золотом медальоне также есть портрет неизвестного царя или великого человека, который, возможно, носил имя «Джага» или «Джагаз».

GREAT DISCOVERY! The Oldest #Odin Inscription in the World found in the Vindelev Gold hoard in Denmark, meaning Nordic mythology can be dated 150 years earlier to the start of year 400. #archeology #vindelev #runes

Press release: https://t.co/Wl7iQe21lU pic.twitter.com/DlScZJQyuA — Nationalmuseet (@Nationalmuseet) March 8, 2023

Надпись проходит по кругу вокруг мотива брактеата, на котором изображено лицо короля в профиль. Перед лицом свастика и полукруг, возможно, символизирующие солнце и луну. Под его мордой стоит четвероногое животное, предположительно лошадь, ухо которой указывает на открытый рот короля.

Длинную надпись, вероятно, скопировали на одной из других подвесок другого золотого медальона.

«Это одна из лучших рунических надписей, которые я когда-либо видел», — сказал лингвист Кристер Васшус из Национального музея Дании и рунолог и исследователь письменности Лисбет Имер.

Следует отметить, что руны – это символы, которые использовали ранние североевропейские племена для письменного общения.

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