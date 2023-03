Найдена самая древняя в мире надпись Одина

Археологи нашли на части золотого диска самую раннюю известную надпись, относящуюся к скандинавскому богу Одину.

Об этом сообщает Arkeo News.

Надпись заметили на медальоне из Винделевского клада, найденном двумя археологами-любителями в 2020 году в поле в Йеллинге (Дания). Диск представляет собой 800 граммов настоящего золота.

На диске были большие медальоны размером с блюдце и римские монеты, превращенные в украшения. Эксперты считают, что тайник зарыли 1500 лет назад для защиты от врагов или для умилостивления богов.

Исследования двух золотых медальонов, входящих в состав клада, привели к обнаружению очень длинных рунических надписей, в которых фигурирует имя верховного бога асов Одина.

На золотом брактеате, тонком орнаментальном кулоне, была надпись «Он человек Одина», скорее всего относящаяся к неизвестному царю или повелителю. На золотом медальоне также есть портрет неизвестного царя или великого человека, который, возможно, носил имя «Джага» или «Джагаз».

GREAT DISCOVERY! The Oldest #Odin Inscription in the World found in the Vindelev Gold hoard in Denmark, meaning Nordic mythology can be dated 150 years earlier to the start of year 400. #archeology #vindelev #runes

Press release: https://t.co/Wl7iQe21lU pic.twitter.com/DlScZJQyuA

— Nationalmuseet (@Nationalmuseet) March 8, 2023