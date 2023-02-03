Что входило в рацион викингов – исследование

У этих древних мореплавателей питание было сбалансированным и порой даже изысканным.

Обычно викингов показывают бесстрашными и жестокими воинами, но ученые утверждают, что они также были опытными фермерами и рыбаками.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Викинги, или норвежцы, были мореплавателями родом из Скандинавии (современная Дания, Норвегия и Швеция), которые с конца 8-го по 11-й век нашей эры занимались набегами, торговлей и расселением по всей Европе в период, известный современному человеку как эпоха викингов. Однако не следует полагать, что эти люди были воплощением ада и не занимались ничем иным, кроме грабежа и убийств.

По словам исследователей, викинги выращивали все виды зерновых, в том числе пшеницу, овес, ячмень и рожь, и ухаживали за садами, чтобы выращивать свежие яблоки, сливы и вишни. В семейной социальной структуре мужчина обычно работал на ферме и ловил рыбу в течение дня, а женщина заботилась о домашнем хозяйстве, детях и животных и занималась большинством других аспектов домашней жизни.

Прием пищи обычно был два раза в день, первый раз утром (дагмал) и потом, когда дневная работа была сделана (наттмал). Существуя как сельскохозяйственное общество, типичная диета викингов была хорошо сбалансирована и включала в себя обилие мяса, овощей, фруктов и злаков. Северный олень, коза, лось, баранина, домашняя и домашняя птица были легко доступны, но говядина, баранина и свинина были предпочтительным выбором в домашнем хозяйстве викингов.

Мясо в основном варили в виде густых тушеных блюд с овощами, солью и приправами и подавали с недрожжевым хлебом. Большинство блюд готовили на очаге в центре основной жилой площади отдельных домов, где готовили сытную пищу для поддержания каторжных работ.

Изобилие еды означало, что они могли добавить дополнительный изыск к своим блюдам. Часто викинги добавляли различные травы и специи, в том числе кориандр и тмин, а также масло, которое готовили путем встряхивания небольших закрытых глиняных контейнеров со сливками в мягкую пасту.

Полученную пахту также употребляли в качестве напитка или использовали для приготовления сыра. Овощи, специи или другие ингредиенты, которые нельзя было добывать, охотиться или выращивать, можно было продать или купить на местных рынках.

Другим популярным молочным продуктом, сравнимым с современным йогуртом, был скир. Его производили путем разделения молока на две части: жидкую сыворотку и более густой скир (похожий на йогурт в греческом стиле). Он был сладким и часто употреблялся в чистом виде или смешивался с овсянкой или другими усилителями вкуса.

Рыба – тоже основной продукт питания скандинавов-мореплавателей и составляла около 25% их рациона. Сельдь и треска были в изобилии и широко употреблялись в пищу, а угря и форель вылавливали в пресноводных озерах Европы с помощью рыболовных сетей или крючков с зазубринами. Всю рыбу коптили, мариновали или вялили, хранили для дальних путешествий или для поддержания домашнего хозяйства в суровые зимы.

В качестве сладкого завершения сытной трапезы викинги любили перекусывать сухофруктами, подаваемыми с медом. Мед также ферментировали в крепкую медовуху с использованием диких дрожжей, сырого меда и различных ароматизаторов, таких как бузина, вишня, шиповник, крабовые яблоки, кардамон и перец.

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