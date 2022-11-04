Найденная в Перу мумия раскрыла секреты, почему детей накачивали наркотиками

Тысячи лет назад в культуре Наска было принято применение психотропных веществ не только при лечении, но и в рамках древних ритуалов.

Ученые проводили анализ черепа древнего ребенка, которого принесли в жертву во время древнего ритуала в долине Наска на территории современного Перу

Во время этого ритуала отрезали голову и превращали ее в трофей, пишет Science Alert.

Оказалось, что волос из черепа демонстрирует, что ребенок употреблял психоделическое вещество.

Употребление наркотических веществ при ритуалах было весьма распространенным

Археологи проводили раскопки в этих местах еще с 1982 года. После анализов стало ясно, что ребенок потреблял психоактивный кактус перед смертью. Возраст и пол ребенка – неизвестны.

Кактус известен своими галлюциногенными свойствами. Древние цивилизации использовали его для лечения, а также для проведения ритуалов. Данная находка также указывает на то, что некоторым жертвам давали стимуляторы перед смертью.

В ходе исследования проводили анализы на 4 черепах и 18 мумиях и выяснили, что кактус был не единственным психоактивным веществом. Некоторые употребляли листья коки. Оно является достаточно известным источником психоактивного вещества кокаин.

В ходе эксперимента также нашли остатки галлюциногенного напитка, содержащего гармин и гармалин. Это психотропное вещество Banisteriopsis caapi, которое используют в современных антидепрессантах.

Также ученые пытались отследить следы происхождения веществ. В частности, они говорят, что листья коки не культивировали на южном побережье Перу, поэтому их везли с севера или из региона Амазонки. Исследователи заключили, что наркотики употребляли от 100 года до нашей эры вплоть до 450 года нашей эры.

Ведущий автор последнего исследования Дагмара Соча отмечала, что до сих пор есть вопросы распространения потребления этих растений в культуре Наска.

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