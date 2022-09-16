Найден скелет человека, жившего во времена последнего ледникового периода

Археологи провели раскопки в пещере Пиландук и нашли доисторические артефакты, среди которых останки человека, животных и ряд интересных предметов.

Исследование провели на территории филиппинского острова Палаван археолог из Филиппинского университета Дилиман Джанин Очоа, ученый из Национального музея Аме Гаронг и члены сообщества Палавана.

Об этом сообщает Manila Bulletin.

Специалистам удалось найти останки доисторического человека, а также «доказательства специализированной охоты на оленей и кормления пресноводных моллюсков, окаменелости последнего ледникового максимума (LGM) тигра и останки других местных млекопитающих и рептилий Палавана».

Все артефакты датируются последним ледниковым периодом (от 20 000 до 25 000 лет назад). Радиоуглеродный анализ показал, что эту пещеру заселили в ту же эпоху.

Это удивительное открытие подтвердило результаты ранних раскопок, авторы которых утверждали про плейстоценовое заселение Пиландука. Помимо этого, благодаря раскопкам эксперты в очередной раз подтвердили данные об изменениях поведения современных людей в поисках пищи, населяющих различную тропическую среду на островах Юго-Восточной Азии.

«Что примечательно, пещера Пиландук имеет наиболее хорошо сохранившиеся археологические данные из всех мест на Филиппинском архипелаге. На Филиппинах не так много сохранившихся находок из максимума последнего оледенения, потому что многие из них были погружены под воду, когда береговая линия и уровень моря опустились», – добавил археолог.

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