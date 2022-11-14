Наркотическая зависимость: от каких продуктов нужно держаться подальше

Ультрапереработанные продукты, по мнению ученых, нужно отнести к категории наркотиков из-за вызываемого ими привыкания.

Определенные продукты способны вызывать у людей привязанность, сходную с наркотической зависимостью к кокаину или сигаретам.

Ученые доказали, что ультрапереработанные продукты имеют на организм такое же влияние, как наркотики, пишет Daily Mail.

Пицца, чипсы, энергетики, хлопья, газированные напитки, как подтверждают эксперименты, крайне опасны для нашего здоровья. Хотя, конечно, все эти продукты очень вкусны и многими любимы.

Профессор психологии Мичиганского университета Эшли Гирхардт с группой ученых исследовал свойства ультрапереработанных продуктов, к которым также относятся выпечка, конфеты, сладости. Особая опасность заключается в огромном количестве искусственных ароматизаторов и подсластителей.

Эти продукты доставляют в организм большое количество сахара, но одновременно с этим вызывают привыкание наравне с алкоголем и наркотиками.

Эти вредные для организма продукты в США, например, составляют почти половину общего рациона человека. Они приводят к ожирению, повышают риски рака и болезни Альцгеймера, также провоцируют повышение сахара в крови и диабет.

Ученые предупредили, что для влияния этих продуктов на мозг потребуется больше исследований. Но уже сейчас ясно, что они наносят удар по всему организму.

В связи с этим ученые настаивают на формулировке «наркотики» по отношению к ультрапереработанным продуктам.

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