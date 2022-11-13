Пропускать завтрак опасно для здоровья детей – ученые

Пропуск завтрака увеличивает риск возникновения ожирения у подростков, а также преждевременного развития у них диабета второго типа и заболеваний сердца.

К такому выводу пришли бразильские и европейские ученые, сообщает MedicalXpress.

В ходе своего исследования ученые сравнили образ жизни, физическую активность и питания европейских и бразильских подростков. При этом учитывали массу тела, рост и параметры.

В эксперименте принимали участие 3528 европейских и 991 бразильских детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Выяснилось, что среди всех типов поведения, связанных с едой, самая сильная предрасположенность к ожирению наблюдалась у тех, кто пропускал завтрак. У мальчиков, которые не завтракали, средний обхват талии был на 2,13-2,61 сантиметра больше, чем у тех, кто ел по утрам, а у девочек – на 1,97 сантиметра. Также вырастал и средний показатель массы тела.