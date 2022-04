НАСА обнаружило огромную комету, летящую к Земле

НАСА обнаружило рекордно большую комету, приближающуюся к Земле.

Об этом сообщает Independent.

Ее ледяное ядро ​​больше, чем когда-либо виденное: около 80 миль в ширину и в 50 раз больше, чем сердце большинства известных комет. Также считается, что ее масса составляет около 500 триллионов тонн, что в сто тысяч раз больше, чем у типичной кометы, обнаруженной ближе к Солнцу.

Комета не приблизится к Солнцу ближе, чем на миллиард миль — даже дальше, чем планета Сатурн, — и произойдет это не раньше 2031 года.

В рамках этого исследования ученые использовали космический телескоп НАСА «Хаббл», чтобы оценить размер кометы и обнаружили ее огромные размеры.

