Ученые выяснили интересный факт об обратной стороне Луны

Одна из загадок двуликой Луны наконец-то может быть разгадана. Согласно новому исследованию, различия между сторонами спутника Земли связаны с колоссальным древним ударом, сообщает CNET.

Видимая сторона Луны значительно отличается от той части, которая не обращена к Земле. Еще в 1960-х годах прошлого века космические аппараты США и СССР смогли обнаружить различия между двумя сторонами Луны. На видимой стороне Луны обнаружено много лунных морей (темные пятна на поверхности, являющиеся остатками древних потоков лавы). При этом на обратной же стороне спутника нашей планеты достаточно много кратеров и почти отсутствуют лунные моря. Кроме этого, были обнаружены различия и в химических элементах, которые присутствовали на разных сторонах Луны.

Лунные моря, которые можно наблюдать с Земли были образованы в результате потоков лавы, появившейся из-за вулканической активности. Тогда непонятно, почему похожие темные пятна отсутствуют на обратной стороне Луны.

Уже давно было известно, что две сторону Луны значительно отличаются друг от друга, но ученые не могли разгадать в чем причина такого отличия. И вот теперь у них появилась новая гипотеза.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые считают, что это связано с гигантским ударом, который произошел миллиарды лет назад рядом с южным полюсом спутника Земли.

Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы увидеть, что могло произойти давным-давно, задолго до любой вулканической активности на поверхности Луны. Точнее, они воссоздали массивное столкновение, которое миллиарды лет назад изменило основание Луны, сформировав гигантский кратер, который теперь называется бассейном Южный полюс-Эйткен.

«Мы знаем, что большие удары, подобные тому, что образовал SPA, будут создавать много тепла. Вопрос в том, как это тепло влияет на внутреннюю динамику Луны», — сказал в своем заявлении Мэтт Джонс, планетолог из Университета Брауна и ведущий автор исследования.

В рамках своего исследования ученые обнаружили, что это огромное столкновение должно было создать шлейф тепла, который перенес кучу определенных химических элементов, производящих тепло, на ближнюю, а не на дальнюю сторону Луны. Другими словами, эти элементы, по-видимому, способствовали эре вулканизма на обращенной к Земле лунной части и оставили нетронутой обратную сторону.

Ученые добавили, что полученные результаты исследования позволяют ответить на одну из самых главных загадок спутника Земли. Пока это только гипотеза. Ученые намерены провести ряд дополнительных исследования, чтобы проверить эту гипотезу.

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Курсор также сообщал, что Луна оказалась старше на 200 миллионов лет, чем считали ранее. Китайские астрономы обновили геохронологическую модель Луны на основе датирования образцов лунного грунта, доставленного на Землю зондом КНР «Чанъэ-5». Оказалось, что часть лунных пород куда старше, чем считали ранее.

Напомним, что финские ученые совершенствуют существующие технологии для получения электричества на Луне.