NASA приступило к исследованию загадочных вулканов на Луне

Поскольку на Луне есть вулканы, это означает, что, вероятно, существует большая концентрация выделяющего тепло материала. Если ученые изучат его лучше, то это тепло может стать ценным ресурсом для долгосрочных лунных миссий.

NASA добавило новую цель для своей миссии «Артемида» на Луну, исследуя таинственные и загадочные лунные холмы, известные как Купола Грютхейзена.

Купола Грютуизен — это два особых кургана, обозначенных как Монс Грютуизен Гамма и Дельта Монс Грютуизен, которые существуют к северу от кратера Грютуизен на Луне.

Текущие наблюдения за этими курганами показывают, что они отличаются от окружающей местности.

Что касается того, что они собой представляют, то ученые назвали их лунными куполами, которые являются своего рода вулканами.

Известно, что на поверхности Луны есть несколько таких вулканов.

Считается, что эти вулканы, особенно Купола Груйтуйзен, образованы магмой, богатой кремнеземом.

Для образования кремниевых вулканов на Земле требуются два основных ингредиента: тектоника плит и вода. На Луне нет ни того, ни другого. Это означает, что, исходя из нашего нынешнего понимания того, как работают вулканы, кремниевые вулканы не должны образовываться на Луне.

И тем не менее, Купола Груйтуйзен явно там. Так как же это произошло?

Ученые понятия не имеют. Но NASA надеется это исправить.

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