NASA удалось избежать «космическую аварию»: последствия могли быть масштабными

Международная космическая станция едва не столкнулась с «космическим ДТП», но ситуация была предотвращена с помощью специального маневра.

Об этом сообщает Space.

Согласно информации, опубликованной NASA, коммерческий аргентинский спутник Nusat-17, который отслеживает нашу планету, мог столкнуться с Международной космической станцией (МКС). Этот спутник является одним из десяти, запущенных в 2020 году компанией Satellogic, которые, по словам Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, орбиты постепенно сближаются с орбитой МКС.

Во второй половине 6 марта МКС была вынуждена выполнить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения со спутником. Для этого были запущены двигатели грузового корабля «Прогресс-83», который временно пристыкован к МКС. Маневр длился около 6 минут, и МКС смогла подняться выше, чтобы не пересечься с траекторией спутника.

Хотя столкновение на этот раз было избежано, подобные маневры уклонения не являются редкостью для МКС. За все время работы станции с 1999 года было проведено 32 подобных корректировки траектории полета, чтобы избежать столкновения со спутниками или космическим мусором.

В 2020 году МКС также была подвержена угрозе от обломков уничтоженного российского спутника «Космос 1408», который был разрушен при испытаниях российской противоспутниковой системы. В этом случае также потребовалось произвести маневр изменения орбиты МКС.

«Курсор» писал о том, что сверхмассивные черные дыры поглощают межгалактический газ. Исследования показали, что черная дыра может образоваться, когда звезда коллапсирует, сжимая материю в относительно маленькое пространство. Это увеличивает силу гравитации до такой степени, что ничто не может ускользнуть, даже свет — отсюда и название.