Сверхмассивные черные дыры поглощают межгалактический газ — исследование

Международная группа исследователей установила решающую связь между взаимодействием соседних галактик и огромным количеством газа, необходимого для поддержания этих колоссальных и сверхплотных космических явлений. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Черная дыра может образоваться, когда звезда коллапсирует, сжимая материю в относительно маленькое пространство. Это увеличивает силу гравитации до такой степени, что ничто не может ускользнуть, даже свет — отсюда и название.

Некоторые черные дыры являются гигантскими, их масса в миллионы раз превышает массу нашего Солнца, и они излучают огромное количество энергии. Они известны как «сверхмассивные черные дыры», и до сих пор остается загадкой, как именно они формируются или получают достаточно топлива для питания.

«Сверхмассивные черные дыры подпитывают свою активность частично за счет постепенного накопления газа из окружающей их среды. Сверхмассивные черные дыры могут заставить центры галактик сиять очень ярко, когда они захватывают газ, и считается, что этот процесс может оказать большое влияние на то, как галактики выглядят сегодня. Каким образом сверхмассивные чёрные дыры получают достаточно топлива для поддержания своей активности и роста, до сих пор озадачивают астрономов, но проделанная нами работа делает шаг к пониманию этого», — говорит астрофизик и ведущий исследователь из Саутгемптонского университета доктор Сандра Раймундо.

Результаты исследований показали четкую связь между смещенным газом и активностью сверхмассивной черной дыры — предполагается, что газ перемещается там, где встречаются две галактики, извивается на огромные расстояния в космосе, а затем уступает огромным гравитационным силам сверхмассивной черной дыры — втягивается и поглощается, как жизненно важный источник топлива. Астрономы давно подозревали, что слияние с другой галактикой может обеспечить этот источник газа, но прямые доказательства этого были неуловимыми.

Доктор Раймундо объясняет: «Проведенная нами работа показывает, что присутствие газа, смещенного относительно звезд, связано с увеличением доли активных сверхмассивных черных дыр. Это первый случай, когда наблюдается прямая связь между образованием и присутствием смещенного газа и подпиткой активных сверхмассивных черных дыр».

Доктор Марианна Вестергаард, соавтор исследования, подчеркивает: «Что интересно в этих наблюдениях, так это то, что теперь мы впервые можем идентифицировать захваченный газ и проследить его весь путь до центра, где черный дыра пожирает его».

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