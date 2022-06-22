NASA впервые заправило лунную ракету во время репетиции обратного отсчета

NASA впервые заправило свою огромную лунную ракету в понедельник и провело критическое испытание обратного отсчета, несмотря на утечку в топливопроводе.
Об этом сообщает The Yeshiva World.
Предыдущие попытки в апреле были сорваны из-за утечки топлива, а также заклинивших клапанов и других технических проблем.
Еще одна утечка — на этот раз во внешнем топливном трубопроводе — почти сорвала испытания в понедельник в Космическом центре Кеннеди. Но менеджеры NASA все равно решили провести тест обратного отсчета.
Директор по запуску Чарли Блэквелл-Томпсон сказал, что они продвигались вперед, чтобы увидеть, «как работает команда, как работает оборудование, и они оба работали очень хорошо».
Инженеры хотели пройти весь путь до 9-секундной отметки — чуть меньше запуска двигателя — чтобы проверить все системы и процедуры. Но он обрывается на 29 секунде. Представитель NASA Деррол Нейл сказал, что не сразу стало известно, почему обратный отсчет остановился.
Ранее почти 1 миллион галлонов сверххолодного жидкого водорода и кислорода были загружены в 322-футовую (98-метровую) ракету, известную как Space Launch System или SLS.
Задержки с испытаниями отодвинули фактический запуск — с пустой капсулой Orion, облетающей Луну и обратно — самое раннее на конец августа. Этот испытательный полет имеет решающее значение перед тем, как астронавты поднимутся на борт.
Блэквелл-Томпсон сказал, что еще слишком рано говорить о том, каким может быть следующий шаг NASA.
Курсор ранее писал, что NASA создаст команду для исследования НЛО. В начале года NASA сообщило, что сосредоточится, в частности, на изучении НЛО. Теперь же агентство объявило о запуске проекта по изучению неопознанных объектов.