NASA впервые заправило лунную ракету во время репетиции обратного отсчета

Это была четвертая попытка NASA на генеральной репетиции, последняя важная веха перед долгожданным запуском лунной ракеты.

NASA впервые заправило свою огромную лунную ракету в понедельник и провело критическое испытание обратного отсчета, несмотря на утечку в топливопроводе.

Об этом сообщает The Yeshiva World.

Предыдущие попытки в апреле были сорваны из-за утечки топлива, а также заклинивших клапанов и других технических проблем.

Еще одна утечка — на этот раз во внешнем топливном трубопроводе — почти сорвала испытания в понедельник в Космическом центре Кеннеди. Но менеджеры NASA все равно решили провести тест обратного отсчета.

Директор по запуску Чарли Блэквелл-Томпсон сказал, что они продвигались вперед, чтобы увидеть, «как работает команда, как работает оборудование, и они оба работали очень хорошо».

Инженеры хотели пройти весь путь до 9-секундной отметки — чуть меньше запуска двигателя — чтобы проверить все системы и процедуры. Но он обрывается на 29 секунде. Представитель NASA Деррол Нейл сказал, что не сразу стало известно, почему обратный отсчет остановился.

Ранее почти 1 миллион галлонов сверххолодного жидкого водорода и кислорода были загружены в 322-футовую (98-метровую) ракету, известную как Space Launch System или SLS.

Задержки с испытаниями отодвинули фактический запуск — с пустой капсулой Orion, облетающей Луну и обратно — самое раннее на конец августа. Этот испытательный полет имеет решающее значение перед тем, как астронавты поднимутся на борт.

Блэквелл-Томпсон сказал, что еще слишком рано говорить о том, каким может быть следующий шаг NASA.

Курсор ранее писал, что NASA создаст команду для исследования НЛО. В начале года NASA сообщило, что сосредоточится, в частности, на изучении НЛО. Теперь же агентство объявило о запуске проекта по изучению неопознанных объектов.