NASA создаст команду для исследования НЛО

Агентство сообщило, что NASA создаст группу по изучению неопознанных воздушных явлений (UAP) осенью этого года.
НАСА берется за изучение инцидентов UAP в интересах авиационной безопасности. Это прямая обязанность агентства, которое курирует не только космические полеты.
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, исследование начнется в начале осени и, как ожидается, продлится около девяти месяцев. Они говорят, что нет никаких доказательств того, что эти явления имеют внеземное происхождение.
Наша редакция сообщила о том, что исключительные экзотические факты о внутренней ядре Земли . Новое исследование предполагает, что обнаружение ядра Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.
Ранее Курсор писал, что у нашей Вселенной обнаружен зеркальный двойник . Некоторые несоответствия в расчетах научной космической стабильности Хаббла натолкнули их на мысль, что наша Вселенная имеет двойника, состоящего из антиматерии.
Курсор также сообщил, что исследование Великобритании, которое было Вселенная в первое время после большого взрыва.
Напомним, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.