NASA создаст команду для исследования НЛО

в начале года NASA сообщило, что сосредоточится, в частности, на изучении НЛО. Теперь же агентство объявило о запуске проекта по изучению неопознанных объектов

Агентство сообщило, что NASA создаст группу по изучению неопознанных воздушных явлений (UAP) осенью этого года.

НАСА берется за изучение инцидентов UAP в интересах авиационной безопасности. Это прямая обязанность агентства, которое курирует не только космические полеты.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, исследование начнется в начале осени и, как ожидается, продлится около девяти месяцев. Они говорят, что нет никаких доказательств того, что эти явления имеют внеземное происхождение.

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